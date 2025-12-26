Live

КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря

Происшествия 23:00   26.12.2025
Оксана Горун
Елена Нагорная
КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря

Около 16:00 авиация РФ сбросила КАБ на улицу Клочковскую в Харькове — погибли двое мужчин и еще восемь человек пострадали. Экс-начальник СБУ Харьковщины Роман Дудин внес залог в 4,2 миллиона гривен, но остался в СИЗО. Регион засыпало снегом. В Харькове спилили 60 хвойных деревьев. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 декабря.

Взрывы прогремели в Харькове около 16:00

Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дорожному покрытию на улице Клочковской, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. И подчеркнул: в этом районе – исключительно гражданская жилая застройка, учебное заведение и никаких военных объектов. Несколько машин загорелось. Не обошлось без жертв – это двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Один погиб на месте, второй – скончался по дороге в больницу. Еще восемь человек пострадали. У двух женщин и 9-месячной девочки – взрывные ранения. Еще у пятерых человек – острый стресс. Терехов сообщил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов – многоквартирные и частные. Кроме того, пострадали четыре крыши, газопровод и сеть, питающая трамваи. В результате обстрела движение транспорта на участке улицы Клочковской – от улицы Алексеевской до проспекта Победы – временно перекрыли, изменил маршрут трамвай №20. По данным руководителя облпрокуратуры Амила Омарова, по состоянию на 18:00 было установлено два места попаданий, вторая авиабомба упала возле окружной Харькова. Предварительно, для атаки россияне использовали УМПБ-5.

Роман Дудин, экс-начальник СБУ Харьковской области, едва не вышел из СИЗО

Подозреваемый в госизмене заплатил более 4 миллионов гривен залога, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Однако когда Дудин уже готовился покинуть место содержания под стражей, ему вручили новое подозрение и вернули за решетку. В ГБР отметили: на этот раз Дудину инкриминируют покушение на захват власти и государственного здания. Речь об эпизоде, произошедшем в первый день полномасштабного вторжения РФ. О нем подробно рассказывали начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. Оба руководителя заявили, что их по приказу Дудина вывели под охраной из кабинета начальника ХОВА. В ГБР эту ситуацию квалифицировали как организацию подозреваемым незаконного захвата здания и попытку устранения руководства ХОВА в первые часы полномасштабного вторжения. В Офисе генпрокурора добавили, что фигурант «дезинформировал подчиненных и инициировал распространение заведомо ложной информации, что могло привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе». Адвокат Дудина Александр Кожевников в комментарии «Суспільному» сообщил, что залог за его клиента внесли «американские партнеры». Кто именно – не сказал. Новое подозрение Кожевников назвал «высосанным из пальца».

Харьков засыпало снегом

В мэрии отчитались: с самого утра в городе трудились более 1700 работников «Шляхрембуду». На дороги выехала сотня единиц снегоуборочной техники. Во дворах активизировались еще более двухсот различных уборочных устройств. За городом из-за снегопада возникали опасные ситуации. Так, вблизи поселка Слатино полицейские вытаскивали из кювета легковушку, которая вылетела с дороги.

Елочного вора обнаружили в Харькове

Полицейские начали уголовное производство из-за незаконной вырубки хвойных деревьев. Она произошла в Основянском районе города. В отделе коммуникации ГУ Нацполиции заявили, что деревья без соответствующих разрешений спилил местный житель. За это законом предусмотрена ответственность.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

DeepState: у РФ — успехи на направлении на Великий Бурлук: где продвинулись

Бюджет Харьковщины-2026: сколько составит, на что будут тратить деньги (видео)

Как будет работать зоопарк в Харькове 31 декабря и 1 января

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
Популярно
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
26.12.2025, 18:10
По Харькову ударили УМПБ-5 — официальная информация прокуратуры (видео)
По Харькову ударили УМПБ-5 — официальная информация прокуратуры (видео)
26.12.2025, 19:14
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
26.12.2025, 22:00
Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове
Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове
26.12.2025, 18:43
DeepState: у РФ — успехи на направлении на Великий Бурлук: где продвинулись
DeepState: у РФ — успехи на направлении на Великий Бурлук: где продвинулись
26.12.2025, 20:38
КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря
КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря
26.12.2025, 23:00

Новости по теме:

26.12.2025
Новости Харькова — главное за 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
25.12.2025
Харьковщину засыплет снегом, «рождественские» обстрелы — итоги 25 декабря
25.12.2025
Новости Харькова — главное за 25 декабря: Рождество, готовятся к снегопаду
24.12.2025
Харьков мерзнет: «прилетело» по ключевой ТЭЦ — итоги 24 декабря
24.12.2025
Новости Харькова — главное за 24 декабря: удары по ТЭЦ и другим объектам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 декабря.".