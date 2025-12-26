КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря

Около 16:00 авиация РФ сбросила КАБ на улицу Клочковскую в Харькове — погибли двое мужчин и еще восемь человек пострадали. Экс-начальник СБУ Харьковщины Роман Дудин внес залог в 4,2 миллиона гривен, но остался в СИЗО. Регион засыпало снегом. В Харькове спилили 60 хвойных деревьев. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 декабря.

Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дорожному покрытию на улице Клочковской, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. И подчеркнул: в этом районе – исключительно гражданская жилая застройка, учебное заведение и никаких военных объектов. Несколько машин загорелось. Не обошлось без жертв – это двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Один погиб на месте, второй – скончался по дороге в больницу. Еще восемь человек пострадали. У двух женщин и 9-месячной девочки – взрывные ранения. Еще у пятерых человек – острый стресс. Терехов сообщил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов – многоквартирные и частные. Кроме того, пострадали четыре крыши, газопровод и сеть, питающая трамваи. В результате обстрела движение транспорта на участке улицы Клочковской – от улицы Алексеевской до проспекта Победы – временно перекрыли, изменил маршрут трамвай №20. По данным руководителя облпрокуратуры Амила Омарова, по состоянию на 18:00 было установлено два места попаданий, вторая авиабомба упала возле окружной Харькова. Предварительно, для атаки россияне использовали УМПБ-5.

<br />

Подозреваемый в госизмене заплатил более 4 миллионов гривен залога, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Однако когда Дудин уже готовился покинуть место содержания под стражей, ему вручили новое подозрение и вернули за решетку. В ГБР отметили: на этот раз Дудину инкриминируют покушение на захват власти и государственного здания. Речь об эпизоде, произошедшем в первый день полномасштабного вторжения РФ. О нем подробно рассказывали начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. Оба руководителя заявили, что их по приказу Дудина вывели под охраной из кабинета начальника ХОВА. В ГБР эту ситуацию квалифицировали как организацию подозреваемым незаконного захвата здания и попытку устранения руководства ХОВА в первые часы полномасштабного вторжения. В Офисе генпрокурора добавили, что фигурант «дезинформировал подчиненных и инициировал распространение заведомо ложной информации, что могло привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе». Адвокат Дудина Александр Кожевников в комментарии «Суспільному» сообщил, что залог за его клиента внесли «американские партнеры». Кто именно – не сказал. Новое подозрение Кожевников назвал «высосанным из пальца».

В мэрии отчитались: с самого утра в городе трудились более 1700 работников «Шляхрембуду». На дороги выехала сотня единиц снегоуборочной техники. Во дворах активизировались еще более двухсот различных уборочных устройств. За городом из-за снегопада возникали опасные ситуации. Так, вблизи поселка Слатино полицейские вытаскивали из кювета легковушку, которая вылетела с дороги.

Полицейские начали уголовное производство из-за незаконной вырубки хвойных деревьев. Она произошла в Основянском районе города. В отделе коммуникации ГУ Нацполиции заявили, что деревья без соответствующих разрешений спилил местный житель. За это законом предусмотрена ответственность.

