КАБ прилетів по Харкову, за Дудіна внесли заставу – підсумки 26 грудня

Події 23:00   26.12.2025
Оксана Горун
Олена Нагорна
Близько 16:00 авіація РФ скинула КАБ на вулицю Клочківську у Харкові – загинули двоє чоловіків та ще вісім людей постраждали. Ексначальник СБУ Харківщини Роман Дудін вніс заставу у 4,2 мільйона гривень, але залишився у СІЗО. Регіон засипало снігом. У Харкові спиляли 60 хвойних дерев. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 26 грудня.

Вибухи пролунали у Харкові близько 16:00

Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорожньому покриттю на вулиці Клочківській, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. І наголосив: у цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, навчальний заклад та жодних військових об’єктів. Кілька машин спалахнули. Не минулося без жертв – це двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Один загинув на місці, другий – помер дорогою до лікарні. Ще вісім людей постраждали. У двох жінок та 9-місячної дівчинки – вибухові поранення. Ще у п’ятьох людей – гострий стрес. Терехов повідомив, що поряд з місцем удару було пошкоджено два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Крім того, постраждали чотири дахи, газопровід і мережа, яка живить трамваї. Внаслідок обстрілу рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської – від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги – тимчасово перекрили, змінив маршрут трамвай №20. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, станом на 18:00 було встановлено два місця влучань, друга авіабомба впала біля окружної Харкова. Попередньо, для атаки росіяни використали УМПБ-5.

Роман Дудін, ексначальник СБУ Харківщини, ледь не вийшов із СІЗО

Підозрюваний у держзраді сплатив понад 4 мільйони гривень застави, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Проте коли Дудін уже готувався покинути місце утримання, йому вручили нову підозру та повернули за ґрати. У ДБР відзначили: цього разу спецслужбовцю інкримінують замах на захоплення влади та державної будівлі. Йдеться про епізод, що стався в перший день повномасштабного вторгнення РФ. Про нього докладно розповідали начальник ХОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов. Обидва керівники заявили, що їх за наказом Дудіна вивели під охороною з кабінету начальника ХОВА.У ДБР цю ситуацію кваліфікували як організацію підозрюваним незаконного захоплення будівлі та спробу усунення керівництва ХОВА в перші години повномасштабного вторгнення. В Офісі генпрокурора додали, що фігурант «дезінформував підлеглих та ініціював поширення завідомо неправдивої інформації, що могло призвести до дестабілізації ситуації у прифронтовому регіоні». Адвокат Дудіна Олександр Кожевніков у коментарі Суспільному повідомив, що заставу за його клієнта внесли «американські партнери». Хто саме – не сказав. Нову підозру Кожевніков назвав «висмоктаною з пальця».

Харків засипало снігом

У мерії прозвітували: з самого ранку в місті працювали понад 1700 робітників Шляхрембуду. На дороги виїхала сотня одиниць снігоприбиральної техніки. У дворах активізувалися ще понад двісті різних прибиральних пристроїв. За містом через снігопад виникали небезпечні ситуації. Так, поблизу селища Слатине поліціянти витягали з кювету легковик, який вилетів з дороги.

Ялинкового злодія виявили в Харкові

Поліціянти розпочали кримінальне провадження через незаконну вирубку хвойних дерев. Вона сталася в Основ’янському районі міста. У відділі комунікації ГУ Нацполіції заявили, що дерева без відповідних дозволів спиляв місцевий житель. За це законом передбачена відповідальність.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

DeepState: у РФ – успіхи на напрямку на Великий Бурлук: де просунулися

Бюджет Харківщини-2026: скільки складе, на що витрачатимуть гроші (відео)

Як працюватиме зоопарк у Харкові 31 грудня та 1 січня

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
