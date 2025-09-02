На 136 тисяч гривень порибалив чоловік на Харківщині: подробиці

На території Валківської громади виявили чоловіка, який рибалив забороненим знаряддям лову.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Харківській області. Зазначається, що громадянину вдалося зловити 24 коропи та 13 товстолобів.

«Внаслідок зазначеного правопорушення сума збитків рибному господарству складає понад 136 тис. грн», – підрахували в екоінспекції.

На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.85 КУпАП. Повідомляється, що за заявою екологів вже відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, минулого тижня на ставку «Гонтів’ярський» у Богодухівському районі попався чоловік, який ловив річкових раків сотнею сіток, повідомляв Харківський рибоохоронний патруль. Громадянину вдалося вловити 781 екземпляр раків. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 2 602 292 грн.