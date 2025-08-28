Live
Мільйонні збитки: майже 800 раків виловив чоловік на Харківщині

Суспільство 12:42   28.08.2025
Вікторія Яковенко
27 серпня близько 08:00 на ставку «Гонтів’ярський» у Богодухівському районі попався чоловік, який ловив річкових раків сотнею сіток, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

«У такий спосіб громадянин вловив 781 екземпляр раків річкових загальна вага яких склала 19,435 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 2 602 292 грн. На місце події викликано СОГ», – йдеться у повідомленні.

У чоловіка вилучили заборонені знаряддя лову. Раків випустили у природне середовище.

На рибалку склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 ККУ.

Фото: Харківський рибоохоронний патруль

Нагадаємо, з 15 серпня у Харківській області встановили заборону на вилов раків у період їх другої линьки. Обмеження діятимуть до 30 вересня. Вилов раків під час заборони кваліфікується як грубе порушення правил рибальства відповідно до частини 4 статті 85 КУпАП і тягне за собою штраф до 680 гривень. Крім цього, за кожен незаконно добутий екземпляр рака доведеться відшкодувати збитки у розмірі 3332 гривні.

Автор: Вікторія Яковенко
