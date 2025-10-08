В субботу Основянский район останется без света – причина

О том, что в субботу, 11 октября, один из районов Харькова будет без электричества, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики уточнили, что отключение связано с проведением неотложных работ на энергосистемах. Света не будет с 8:00 до 17:00.

Без электричества останутся дома по следующим адресам:

ул. Лисаветинская: д. 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;

ул. Заливная: д. 2, 4, 8А, 6, 10, 12;

ул. Молочная: д. 56.

Напомним,

утром 8 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили электроснабжение в Харькове после российской атаки.

Взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.

