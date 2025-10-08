В субботу Основянский район останется без света – причина
О том, что в субботу, 11 октября, один из районов Харькова будет без электричества, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики уточнили, что отключение связано с проведением неотложных работ на энергосистемах. Света не будет с 8:00 до 17:00.
Без электричества останутся дома по следующим адресам:
- ул. Лисаветинская: д. 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;
- ул. Заливная: д. 2, 4, 8А, 6, 10, 12;
- ул. Молочная: д. 56.
Напомним,
утром 8 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили электроснабжение в Харькове после российской атаки.
Взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.
Читайте также: Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В субботу Основянский район останется без света – причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в субботу, 11 октября, один из районов Харькова будет без электричества, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".