Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

В субботу Основянский район останется без света – причина

Общество 11:45   08.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В субботу Основянский район останется без света – причина

О том, что в субботу, 11 октября, один из районов Харькова будет без электричества, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики уточнили, что отключение связано с проведением неотложных работ на энергосистемах. Света не будет с 8:00 до 17:00.

Без электричества останутся дома по следующим адресам:

  •  ул. Лисаветинская: д. 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;
  • ул. Заливная: д. 2, 4, 8А, 6, 10, 12;
  • ул. Молочная: д. 56.

Напомним,

утром 8 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили электроснабжение в Харькове после российской атаки.

Взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.

Читайте также: Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
08.10.2025, 11:21
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков – есть раненый
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков – есть раненый
08.10.2025, 11:03
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
08.10.2025, 09:25
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
08.10.2025, 06:00
В субботу Основянский район останется без света – причина
В субботу Основянский район останется без света – причина
08.10.2025, 11:45

Новости по теме:

08.10.2025
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
08.10.2025
В Харькове полностью восстановили электричество после ударов РФ
07.10.2025
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
07.10.2025
«Сроки называть не можем» – Синегубов о том, когда харьковчанам вернут свет
07.10.2025
Энергетики рассказали, кому в Харькове уже дали свет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В субботу Основянский район останется без света – причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в субботу, 11 октября, один из районов Харькова будет без электричества, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".