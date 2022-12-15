Доктор Комаровский прочитает стихи убитого под Изюмом поэта Вакуленко

Евгений Комаровский попросил родителей прислать рисунки детей к 16 стихотворениям Владимира Вакуленко.

В память об убитом рашистами под Изюмом детском поэте Владимире Вакуленко детский врач Евгений Комаровский планирует записать 16 его стихотворений. Видеозапись хотят сделать в рамках проекта «Казки українською з доктором Комаровським». Иллюстрировать поэзии сможет каждый ребенок, который хочет поучаствовать в проекте.

«Я очень хочу в память о Владимире записать несколько его стихотворений с детскими рисунками, в рамках нашего проекта «Казки українською з доктором Комаровським» — https://www.youtube.com/playlist….Кто готов участвовать, организовать детей – присылайте рисунки на почту канала — hellodoc.komarovskiy@gmail.com – пишите название стихотворения, надо по одному рисунку на каждые 4 строчки», — обратился Комаровский к подписчикам.

Помимо рисунков Комаровскому потребуются для итогового видео фото детей – возраст и имя, обязательно, фамилия, место жительства – желательно.

Кто не представляет, как это выглядит в конечном варианте, можно посмотреть это видео – https://youtu.be/4Mne2FnIxpE.