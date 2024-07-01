Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 27-й сессии.

Она состоится 2 июля в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 09:30. На данный момент в опубликованной повестке дня – 13 вопросов и «разное».

Депутаты планируют внести изменения в бюджет города, утвердят программу организации бесплатного захоронения погибших защитников Украины и рассмотрят еще ряд вопросов.