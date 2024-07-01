Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Общество 14:39   01.07.2024
Виктория Яковенко
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 27-й сессии.

Она состоится 2 июля в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 09:30. На данный момент в опубликованной повестке дня – 13 вопросов и «разное».

Депутаты планируют внести изменения в бюджет города, утвердят программу организации бесплатного захоронения погибших защитников Украины и рассмотрят еще ряд вопросов.

01
скриншот
02
скриншот

Читайте также: Пострадали 92 человека, погибли – 6 – Терехов об обстрелах Харькова в июне

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
01.07.2024, 08:58
Почему ВС РФ не нужно выдавливать с Харьковщины — мнение военного аналитика
Почему ВС РФ не нужно выдавливать с Харьковщины — мнение военного аналитика
01.07.2024, 09:31
Ультраправые Франции хотят ограничить военную помощь Украине – СМИ
Ультраправые Франции хотят ограничить военную помощь Украине – СМИ
01.07.2024, 14:26
Главные новости Харькова 1 июля: состояние раненых в воскресенье, фронт
Главные новости Харькова 1 июля: состояние раненых в воскресенье, фронт
01.07.2024, 14:18
«У нас все болит, нет сил» — оккупанты жалуются Путину после штурма Волчанска
«У нас все болит, нет сил» — оккупанты жалуются Путину после штурма Волчанска
01.07.2024, 13:46
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
01.07.2024, 14:39

Новости по теме:

13:45
Отключение не по графику: на популярные вопросы харьковчан ответило облэнерго
12:36
ТОП-5 ответов на актуальные газовые вопросы
18:35
Аренда и изменения в бюджет: Терехов созывает сессию горсовета (повестка)
11:05
В Харькове началась сессия облсовета: что обсуждают депутаты
17:54
Далай-лама вперше поспілкувався з українцями в прямому ефірі

Вы читали новость: «Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 27-й сессии.".