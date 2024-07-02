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Увеличили расходы на подготовку к зиме: в бюджет Харькова внесли изменения

Общество 13:20   02.07.2024
Виктория Яковенко
Увеличили расходы на подготовку к зиме: в бюджет Харькова внесли изменения Фото: Харьковский горсовет

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 2 июля внесли изменения в бюджет громады на этот год.

В департаменте бюджета и финансов объяснили, что это обусловлено предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов. Так, город получит 2,3 млн грн на создание учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования и 1,9 млн грн — на поддержку учеников с особыми образовательными потребностями.

В то же время в Харькове увеличили расходы на:

🔹 реализацию мероприятий, связанных с децентрализацией системы коммунальной теплоэнергетики и подготовкой систем отопления и водоснабжения к зимнему периоду – на 642 млн грн,

🔹 проведение аварийно-восстановительных работ в многоэтажках и на объектах социально-культурного назначения — на 120 млн грн,

🔹 оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 66,9 млн грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 2 июля внесли изменения в бюджет громады на этот год.".