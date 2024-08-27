Появился претендент на должность главы департамента ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА
Иван Дудченко подал декларацию кандидата на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА.
Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на реестр деклараций на сайте НАПК.
«Дудченко ранее работал главным инженером ГП «Харьковский облавтодор». Согласно декларации, кандидат имеет дом в Краснокутске, а его семья — в Пересечном. Автомобилей или какого-то ценного имущества Дудченко не задекларировал», — отмечают в ХАЦ.
Антикоррупционеры констатируют, что должность директора департамента ЖКХ и ТЭК ХОВА была вакантна более года — с тех пор, когда уволился Сергей Магдысюк. Первым замдиректора департамента является Эдуард Яровой.
Активисты напоминают, что именно департамент ЖКХ и ТЭК ХОВА заключает договоры на строительство фортификаций, вопрос о качестве которых имел широкий общественный резонанс после прорыва войск РФ на севере Харьковщины в мае текущего года. Это же департамент проводит закупки древесины для фортификаций. По подсчетам ХАЦ, реализация коррупционной схемы по приобретению древесины для фортификаций на Харьковщине через сомнительные фирмы могла стоить госбюджету около 150 миллионов гривен.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: департамент, харьковский антикоррупционный центр, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Иван Дудченко подал декларацию кандидата на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА.".