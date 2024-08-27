З’явився претендент на посаду глави департаменту ЖКГ і ПЕК Харківської ОВА

Іван Дудченко подав декларацію кандидата на посаду директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА.

Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на реєстр декларацій на сайті НАЗК.

«Дудченко раніше працював головним інженером ДП “Харківський облавтодор”. Згідно з декларацією, кандидат має будинок у Краснокутську, а його родина – у Пересічному. Автівок чи якогось коштовного майна Дудченко не задекларував», — зазначають у ХАЦ.

Антикорупціонери констатують, що посада директора департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА була вакантна понад рік – з того часу, коли звільнився Сергій Магдисюк. Першим заступником директора департаменту є Едуард Яровой.

Активісти нагадують, що саме департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА укладає договори на будівництво фортифікацій, питання щодо якості яких мало широкий суспільний резонанс після прориву військ РФ на півночі Харківщини у травні поточного року. Цей же департамент проводить закупівлі деревини для фортифікацій. За підрахунками ХАЦ, реалізація корупційної схеми з придбання деревини для фортифікацій на Харківщині через сумнівні фірми могла коштувати держбюджету близько 150 мільйонів гривень.