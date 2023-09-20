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Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео)

Репортаж 12:57   20.09.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео) Фото: Павло Велицький

Наразі теплове господарство Харківської області підготовлено майже на 90% до нового опалювального сезону.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови ХОВА Сергій Магдисюк, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Із 544 котелень підготовлені – 498. Із запланованих майже 2 тисяч теплотрас підготовлено 1,8 тисячі кілометрів. Із 224 центральних теплових пунктів підготовлено – 207. Що стосується теплового господарства рухаємося у тих межах і плануємо на початок – середину жовтня завершити і почати опалювальний сезон», – сказав Магдисюк.

Читайте також: «Зима буде важкою» – Синєгубов повідомив, чи готова Харківщина до пуску тепла

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 12:57;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі теплове господарство Харківської області підготовлено майже на 90% до нового опалювального сезону.".