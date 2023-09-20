Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео)
Фото: Павло Велицький
Наразі теплове господарство Харківської області підготовлено майже на 90% до нового опалювального сезону.
Про це під час брифінгу повідомив радник голови ХОВА Сергій Магдисюк, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Із 544 котелень підготовлені – 498. Із запланованих майже 2 тисяч теплотрас підготовлено 1,8 тисячі кілометрів. Із 224 центральних теплових пунктів підготовлено – 207. Що стосується теплового господарства рухаємося у тих межах і плануємо на початок – середину жовтня завершити і почати опалювальний сезон», – сказав Магдисюк.
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Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі теплове господарство Харківської області підготовлено майже на 90% до нового опалювального сезону.".