Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео)

Наразі теплове господарство Харківської області підготовлено майже на 90% до нового опалювального сезону.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови ХОВА Сергій Магдисюк, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Із 544 котелень підготовлені – 498. Із запланованих майже 2 тисяч теплотрас підготовлено 1,8 тисячі кілометрів. Із 224 центральних теплових пунктів підготовлено – 207. Що стосується теплового господарства рухаємося у тих межах і плануємо на початок – середину жовтня завершити і почати опалювальний сезон», – сказав Магдисюк.