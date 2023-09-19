«Зима буде важкою» – Синєгубов повідомив, чи готова Харківщина до пуску тепла

Наразі Харківська область готова до нового опалювального сезону на 80%.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі у нас все йде за планом, нічого екстраординарного немає. Однак ми чітко розуміємо, що ворог буде продовжувати бити по нашій критичній інфраструктурі і по енергосистемі. І звичайно, зима буде важкою. Ми зараз моніторимо «пункти незламності», енергоносії, тощо. Звичайно людям слід готуватися також і вживати всіх необхідних заходів», – сказав Синєгубов.