«Зима буде важкою» – Синєгубов повідомив, чи готова Харківщина до пуску тепла
Наразі Харківська область готова до нового опалювального сезону на 80%.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Наразі у нас все йде за планом, нічого екстраординарного немає. Однак ми чітко розуміємо, що ворог буде продовжувати бити по нашій критичній інфраструктурі і по енергосистемі. І звичайно, зима буде важкою. Ми зараз моніторимо «пункти незламності», енергоносії, тощо. Звичайно людям слід готуватися також і вживати всіх необхідних заходів», – сказав Синєгубов.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі Харківська область готова до нового опалювального сезону на 80%.".