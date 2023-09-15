Синєгубов повідомив, наскільки Харківщина готова до опалювального сезону
Готовність житлово-комунальної та соціальної сфер в Харківській області до нового опалювального сезону становить 70%.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад.
«Зокрема, наразі теплове господарство технічно підготовлено на 80,4%, водопровідно-каналізаційне господарство – на 76,2%. Готовність житлового фонду становить 81,7%, також уже готові до зими 76,1% закладів соціальної сфери», – зазначили у ХОВА.
Начальниця Чугуївської МВА Галина Мінаєва розповіла, що у їхній громаді відновлюють одну з найбільших котелень, яка постраждала від російських обстрілів.
«Роботи проводяться відповідно до плану. Також нещодавно отримали модульні котельні від Уряду Чехії. До опалювального сезону готуємось, впевнена, що проведемо його без збоїв», – додала Мінаєва.
Про підготовку до опалення розповів й начальник Ізюмської МВА Валерій Марченко.
«Наша центральна котельня до війни опалювала 45 багатоповерхових будинків, але через російську агресію вона була повністю зруйнована. В місті замість цього встановлено 10 модульних котелень. Але ще маємо міські теплові котельні, які необхідно терміново підключити до електричних мереж», – сказав Марченко.
Синєгубов зазначив, що такі модульні котельні хочуть встановити і в деокупованих населених пунктах, зокрема, у Вовчанську та Куп’янську.
«Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що ситуацію з забезпеченням модульних котелень буде додатково пропрацьовано», – додали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готовність житлово-комунальної та соціальної сфер в Харківській області до нового опалювального сезону становить 70%.".