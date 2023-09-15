Синегубов сообщил, насколько Харьковщина готова к отопительному сезону
Готовность жилищно-коммунальной и социальной сфер в Харьковской области к новому отопительному сезону составляет 70%.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов на заседании конгресса местных и региональных властей.
«В частности, сейчас тепловое хозяйство технически подготовлено на 80,4%, водопроводно-канализационное хозяйство – на 76,2%. Готовность жилищного фонда составляет 81,7%, также готовы к зиме 76,1% учреждений социальной сферы», — отметили в ХОВА.
Начальник Чугуевской ГВА Галина Минаева рассказала, что в их громаде восстанавливают одну из самых больших котельных, которая пострадала от российских обстрелов.
«Работы проводятся в соответствии с планом. Также недавно получили модульные котельные от правительства Чехии. К отопительному сезону готовимся, уверена, что проведем его без сбоев», — добавила Минаева.
О подготовке к отоплению рассказал и начальник Изюмской ГВА Валерий Марченко.
«Наша центральная котельная до войны отапливала 45 многоэтажных домов, но из-за российской агрессии она была полностью разрушена. В городе вместо этого установлено 10 модульных котельных. Но еще есть городские тепловые котельные, которые необходимо срочно подключить к электрическим сетям», — сказал Марченко.
Синегубов отметил, что такие модульные котельные хотят установить и в деоккупированных населенных пунктах, в частности, в Волчанске и Купянске.
«Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что ситуация с обеспечением модульных котельных будет дополнительно проработана», — добавили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовность жилищно-коммунальной и социальной сфер в Харьковской области к новому отопительному сезону составляет 70%.".