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Синегубов сообщил, насколько Харьковщина готова к отопительному сезону

Общество 15:48   15.09.2023
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, насколько Харьковщина готова к отопительному сезону

Готовность жилищно-коммунальной и социальной сфер в Харьковской области к новому отопительному сезону составляет 70%.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов на заседании конгресса местных и региональных властей.

«В частности, сейчас тепловое хозяйство технически подготовлено на 80,4%, водопроводно-канализационное хозяйство – на 76,2%. Готовность жилищного фонда составляет 81,7%, также готовы к зиме 76,1% учреждений социальной сферы», — отметили в ХОВА.

Начальник Чугуевской ГВА Галина Минаева рассказала, что в их громаде восстанавливают одну из самых больших котельных, которая пострадала от российских обстрелов.

«Работы проводятся в соответствии с планом. Также недавно получили модульные котельные от правительства Чехии. К отопительному сезону готовимся, уверена, что проведем его без сбоев», — добавила Минаева.

О подготовке к отоплению рассказал и начальник Изюмской ГВА Валерий Марченко.

«Наша центральная котельная до войны отапливала 45 многоэтажных домов, но из-за российской агрессии она была полностью разрушена. В городе вместо этого установлено 10 модульных котельных. Но еще есть городские тепловые котельные, которые необходимо срочно подключить к электрическим сетям», — сказал Марченко.

Синегубов отметил, что такие модульные котельные хотят установить и в деоккупированных населенных пунктах, в частности, в Волчанске и Купянске.

«Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что ситуация с обеспечением модульных котельных будет дополнительно проработана», — добавили в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 15:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовность жилищно-коммунальной и социальной сфер в Харьковской области к новому отопительному сезону составляет 70%.".