«Зима будет тяжелой» — Синегубов сообщил, готова ли Харьковщина к пуску тепла

Харьковская область готова к новому отопительному сезону на 80%.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Пока у нас все идет по плану, ничего экстраординарного нет. Однако мы четко понимаем, что враг будет продолжать бить по нашей критической инфраструктуре и по энергосистеме. И, конечно, зима будет тяжелой. Мы сейчас мониторим «пункти незламності», энергоносители и т.д. Конечно людям следует готовиться также и принимать все необходимые меры», — сказал Синегубов.