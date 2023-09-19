«Зима будет тяжелой» — Синегубов сообщил, готова ли Харьковщина к пуску тепла
Харьковская область готова к новому отопительному сезону на 80%.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Пока у нас все идет по плану, ничего экстраординарного нет. Однако мы четко понимаем, что враг будет продолжать бить по нашей критической инфраструктуре и по энергосистеме. И, конечно, зима будет тяжелой. Мы сейчас мониторим «пункти незламності», энергоносители и т.д. Конечно людям следует готовиться также и принимать все необходимые меры», — сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область готова к новому отопительному сезону на 80%.".