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«Зима будет тяжелой» — Синегубов сообщил, готова ли Харьковщина к пуску тепла

Общество 16:12   19.09.2023
Виктория Яковенко
«Зима будет тяжелой» — Синегубов сообщил, готова ли Харьковщина к пуску тепла

Харьковская область готова к новому отопительному сезону на 80%.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Пока у нас все идет по плану, ничего экстраординарного нет. Однако мы четко понимаем, что враг будет продолжать бить по нашей критической инфраструктуре и по энергосистеме. И, конечно, зима будет тяжелой. Мы сейчас мониторим «пункти незламності», энергоносители и т.д. Конечно людям следует готовиться также и принимать все необходимые меры», — сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 16:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область готова к новому отопительному сезону на 80%.".