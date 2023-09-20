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Месяц до пуска тепла: насколько готова Харьковщина — информация ХОВА (видео)

Репортаж 12:57   20.09.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Месяц до пуска тепла: насколько готова Харьковщина — информация ХОВА (видео) Фото: Павел Велицкий

Сейчас тепловое хозяйство Харьковщины подготовлено почти на 90% к новому отопительному сезону.

Об этом на брифинге сообщил советник главы ХОВА Сергей Магдысюк, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Из 544 котельных подготовлены – 498. Из запланированных почти 2 тысяч теплотрасс подготовлены 1,8 тысячи километров. Из 224 центральных тепловых пунктов подготовлены — 207. Что касается теплового хозяйства, двигаемся в тех пределах и планируем на начало — середину октября закончить и начать отопительный сезон», — сказал Магдысюк.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 12:57;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас тепловое хозяйство Харьковщины подготовлено почти на 90% к новому отопительному сезону.".