Месяц до пуска тепла: насколько готова Харьковщина — информация ХОВА (видео)

Сейчас тепловое хозяйство Харьковщины подготовлено почти на 90% к новому отопительному сезону.

Об этом на брифинге сообщил советник главы ХОВА Сергей Магдысюк, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Из 544 котельных подготовлены – 498. Из запланированных почти 2 тысяч теплотрасс подготовлены 1,8 тысячи километров. Из 224 центральных тепловых пунктов подготовлены — 207. Что касается теплового хозяйства, двигаемся в тех пределах и планируем на начало — середину октября закончить и начать отопительный сезон», — сказал Магдысюк.