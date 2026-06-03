Создали новый департамент, чтобы контролировать деньги в бюджете Харькова
3 июня на внеочередной сессии Харьковского горсовета создали новый Департамент внутреннего контроля и аудита, сообщает пресс-служба органа.
Департамент должен предоставлять мэру независимые выводы и рекомендации по деятельности исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений и организаций горсовета, чтобы предотвратить незаконное, неэффективное и нерезультативное использование бюджетных средств.
«Создание нового департамента – это не разовая реакция и не показательная история. Это логическое продолжение продолжавшейся работы. Но теперь она должна стать системной. Чтобы контроль не зависел от случайного сигнала. Чтобы проблемы обнаруживали раньше. Чтобы каждый руководитель понимал: за сделки с бюджетными деньгами придется отвечать. Потому что бюджет Харькова – это не чья-то кормушка. Это деньги людей на тепло, на бесплатный транспорт, на больницы, школы, укрытия, восстановление после обстрелов и зарплаты тем, кто ежедневно поддерживает город. Если кто-то думает, что во время войны можно тихо воровать, списывать, завышать цены, договариваться или «осваивать» средства — он очень ошибается», — заявил мэр.
Также на сессии решили провести ряд переименований. Так, Департамент по обеспечению жизнедеятельности города переименовали в Департамент критической инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности города, Департамент контроля – Департамент инспекционной работы, Департамент по инспекционной работе – Департамент контрольной работы в сфере архитектуры и благоустройства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, городской бюджет, гроші, деньги, департамент, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 20:53;