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Руководительниц четырех департаментов ХОВА назначил Синегубов (фото)

Общество 17:50   03.07.2024
Оксана Якушко
Руководительниц четырех департаментов ХОВА назначил Синегубов (фото) Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов назначил новых руководителей в четырех структурных подразделениях, сообщили в ХОВА.

Борщ Ольга Ивановна назначена на должность директора Департамента социальной защиты населения Харьковской областной военной администрации;

Деменко Татьяну Николаевну назначили на должность директора Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;

Киршмар Алену Геннадиевну на должность начальника Службы по делам детей Харьковской областной военной администрации.

Также с 5 июля 2024 года должность директора Департамента культуры Харьковской областной военной администрации займет Машницкая Наталья Владимировна.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов назначил новых руководителей в четырех структурных подразделениях, сообщили в ХОВА.".