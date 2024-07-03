Руководительниц четырех департаментов ХОВА назначил Синегубов (фото)
Фото: ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов назначил новых руководителей в четырех структурных подразделениях, сообщили в ХОВА.
Борщ Ольга Ивановна назначена на должность директора Департамента социальной защиты населения Харьковской областной военной администрации;
Деменко Татьяну Николаевну назначили на должность директора Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;
Киршмар Алену Геннадиевну на должность начальника Службы по делам детей Харьковской областной военной администрации.
Также с 5 июля 2024 года должность директора Департамента культуры Харьковской областной военной администрации займет Машницкая Наталья Владимировна.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: департамент, назначение, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов назначил новых руководителей в четырех структурных подразделениях, сообщили в ХОВА.".