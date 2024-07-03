Руководительниц четырех департаментов ХОВА назначил Синегубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов назначил новых руководителей в четырех структурных подразделениях, сообщили в ХОВА.

Борщ Ольга Ивановна назначена на должность директора Департамента социальной защиты населения Харьковской областной военной администрации;

Деменко Татьяну Николаевну назначили на должность директора Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;

Киршмар Алену Геннадиевну на должность начальника Службы по делам детей Харьковской областной военной администрации.

Также с 5 июля 2024 года должность директора Департамента культуры Харьковской областной военной администрации займет Машницкая Наталья Владимировна.