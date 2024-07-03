Live
  • Ср 03.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 40.75
  • EUR 43.7

Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)

Суспільство 17:50   03.07.2024
Оксана Якушко
Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов призначив нових керівників у чотирьох структурних підрозділах, повідомили у ХОВА.

Борщ Ольгу Іванівну на посаду директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації;

Деменко Тетяну Миколаївну на посаду директора Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації;

Кіршмар Альону Геннадіївну на посаду начальника Служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації.

Також, з 5 липня 2024 року посаду директора Департаменту культури Харківської обласної військової адміністрації займе Машніцька Наталя Володимирівна.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

Читайте також: Провал із фортифікаціями на Харківщині пов’язують із Тимошенко – The Times

Автор: Оксана Якушко
Популярно
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову, постраждалих – вісім (відео)
03.07.2024, 18:38
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
03.07.2024, 06:00
Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)
Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)
03.07.2024, 17:50
Щодня маємо обстріл – Терехов про удари КАБами по Харкову (відео)
Щодня маємо обстріл – Терехов про удари КАБами по Харкову (відео)
03.07.2024, 17:19
Три КАБи вдарили по Київському району Харкова, з-під руїн дістали дитину
Три КАБи вдарили по Київському району Харкова, з-під руїн дістали дитину
03.07.2024, 16:34
Четверо постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову
Четверо постраждалих внаслідок удару КАБами по Харкову
03.07.2024, 16:58

Новини за темою:

19:53
Про необхідність переосмислити міський простір написав Терехов після сесії
21:12
Дерево для фортифікацій на Харківщині: СБУ відкрила справу ще в лютому, деталі
07:20
Мобілізація замість цивільного захисту: у Харкові новий департамент у мерії
12:40
Більше не «в.о»: у Харкові офіційно новий начальник міськздоров’я
18:36
Ще один департамент створили в Харківській міськраді – чим він займеться

Ви читали новину: «Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов призначив нових керівників у чотирьох структурних підрозділах, повідомили у ХОВА.".