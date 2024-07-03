Керівниць чотирьох департаментів ХОВА призначив Синєгубов (фото)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов призначив нових керівників у чотирьох структурних підрозділах, повідомили у ХОВА.
Борщ Ольгу Іванівну на посаду директора Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації;
Деменко Тетяну Миколаївну на посаду директора Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації;
Кіршмар Альону Геннадіївну на посаду начальника Служби у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації.
Також, з 5 липня 2024 року посаду директора Департаменту культури Харківської обласної військової адміністрації займе Машніцька Наталя Володимирівна.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 17:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов призначив нових керівників у чотирьох структурних підрозділах, повідомили у ХОВА.".