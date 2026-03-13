Live

Лідери світу переконалися: найкращі рішення – в українців – військовий ЗСУ

Політика 13:40   13.03.2026
Ігор Луценко
військовослужбовець ЗСУ
Лідери світу переконалися: найкращі рішення – в українців – військовий ЗСУ Фото: Ігор Луценко/фейсбук

Ще ніколи, з часів княжої Русі, ми не мали такої можливості впливати на світові процеси. Ще ніколи, з часів Сагайдачного, українське військо не було настільки сильним. Через біль і приниження, через втрату коштовних військових активів та цінних інфраструктурних підприємств лідери цього світу переконалися, що в українців — і тільки в українців — є найкращі рішення проти сучасних викликів. Дешеві, масові, зручні. Можна казати, що ми з Росією йдемо поруч в дронових перегонах. Але якщо взяти антидронову ППО, розраховану на боротьбу з так званими глибокими ударами БПЛА, нам тут немає рівних… Епоха роботизованих систем лише починається. Скоро світ відкриє нові виміри українства у цій сфері.

Автор: Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ
