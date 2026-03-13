Лидеры мира убедились: лучшие решения — у украинцев — военнослужащий ВСУ

Еще никогда, со времен княжеской Руси, у нас не было такой возможности влиять на мировые процессы. Еще никогда, со времен Сагайдачного, украинское войско не было столь сильным. Через боль и унижение, потерю ценных военных активов и ценных инфраструктурных предприятий лидеры этого мира убедились, что у украинцев — и только у украинцев — есть лучшие решения против современных вызовов. Дешевые, массовые, удобные. Можно говорить, что мы с Россией идем рядом в дроновой гонке. Но если взять антидроновую ПВО, рассчитанную на борьбу с так называемыми глубокими ударами БпЛА, нам здесь нет равных… Эпоха роботизированных систем только начинается. В скором времени мир откроет новые измерения украинства в этой сфере.