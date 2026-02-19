Live

Мокрий сніг і ожеледиця. Прогноз погоди на 20 лютого у Харкові й області

Погода 19:49   19.02.2026
Оксана Якушко
Мокрий сніг і ожеледиця. Прогноз погоди на 20 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 20 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Вночі у західній частині області прогнозують невеликий сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️, на решті території ніч пройде без істотних опадів. Вдень очікують сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️. Місцями утвориться ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Триматиметься хмарна погода.

Вітер вночі буде південно-західний, 7 – 12 м/с, із поривами 15 – 20 м/с; вдень вітер буде змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 2º тепла.

 

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️. На дорогах збережеться ожеледиця.

Вітер вночі буде південно-західний, 7 – 12 м/с, із поривами 15 – 20 м/с; вдень вітер буде змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

Читайте також: Чи виїжджають мешканці Харкова, що з опаленням, електрикою: дані Терехова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На два з гаком місяці перекрили один із провулків Харкова для транспорту
На два з гаком місяці перекрили один із провулків Харкова для транспорту
19.02.2026, 20:34
Наче у фільмі жахів: 17-річна дівчина травмувалася у ДТП на Харківщині
Наче у фільмі жахів: 17-річна дівчина травмувалася у ДТП на Харківщині
19.02.2026, 18:33
На півночі Харківщини було найбільше боїв – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківщини було найбільше боїв – Генштаб ЗСУ
19.02.2026, 17:43
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
Трамваї не ходитимуть через негоду в деяких районах Харкова
19.02.2026, 19:19
“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)
“Їхня доля нам не відома” – скільки жителів залишається в Куп’янську (відео)
19.02.2026, 15:17

Новини за темою:

18.02.2026
Сніг із дощем і ожеледиця. Прогноз погоди на 19 лютого у Харкові й області
17.02.2026
Сніг, дощ, сильний вітер. Прогноз погоди на 18 лютого у Харкові й області
16.02.2026
Ожеледиця на дорогах. Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові й області
07.02.2026
Ожеледиця й сильний вітер. Прогноз погоди на 8 лютого у Харкові й області
07.02.2026
Ожеледиця на дорогах: небезпечна погода пануватиме 8 лютого на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Мокрий сніг і ожеледиця. Прогноз погоди на 20 лютого у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 19:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 20 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".