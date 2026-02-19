Мокрий сніг і ожеледиця. Прогноз погоди на 20 лютого у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 20 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Вночі у західній частині області прогнозують невеликий сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️, на решті території ніч пройде без істотних опадів. Вдень очікують сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️. Місцями утвориться ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Триматиметься хмарна погода.
Вітер вночі буде південно-західний, 7 – 12 м/с, із поривами 15 – 20 м/с; вдень вітер буде змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11° морозу, вдень від 3° морозу до 2º тепла.
У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують сніг 🌨 і мокрий сніг 💧❄️. На дорогах збережеться ожеледиця.
Вітер вночі буде південно-західний, 7 – 12 м/с, із поривами 15 – 20 м/с; вдень вітер буде змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11° морозу, вдень 1 – 3° морозу.
