Мокрый снег и гололед. Прогноз погоды на 20 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 20 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Ночью в западной части области прогнозируют небольшой снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️, на остальной территории ночь пройдет без существенных осадков. Днем ожидают снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️. Местами образуется изморозь. На дорогах прогнозируют гололед. Будет облачная погода.
Ветер ночью будет юго-западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с; днем ветер будет переменных направлений 3, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11° мороза, днем от 3° мороза до 2º тепла.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем прогнозируют снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️. На дорогах сохранится гололед.
Ветер ночью будет юго-западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с; днем ветер будет переменных направлений 3, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 9 – 11° мороза, днем 1 – 3° мороза.
