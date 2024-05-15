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Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова опять растащили книги

Общество 15:29   15.05.2024
Елена Нагорная
Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова опять растащили книги

Посетители Центрального парка Харькова в очередной раз почти опустошили книжный шкаф, установленный в зоне буккроссинга у озера, зато свою литературу на замену той, которую взяли, — не принесли.

Об этом сообщил спикер парка Андрей Кравченко.

«Наша песня хорошая и новая, давайте начнем ее снова. Почему? А вот почему. Это наш шкаф буккроссинга. Сколько книг можете насчитать? Ну, до двадцати, наверное, да? А недавно их здесь было полно. За полтора месяца, что буккроссинг работает, все книги, которые вы принесли за зиму, в начале весны разобрали. Как и в прошлом году, человек приходит, бросает сто из книг в сумку и уходит. Я не думаю, что это книголюб. Скорее, книгокрад», — возмутился Кравченко.

Спикер парка напомнил, что суть буккроссинга заключается в том, что человек, который берет книгу из такой публичной библиотеки, после прочтения возвращает ее обратно. Или же, как вариант, приносит на замену что-то, чем хотел бы поделиться с другими.

Напомним, зону буккросинга открыли в парке в конце июня 2021 года. Локация включает шкафы и лавочки в виде томиков Шекспира.

Автор: Елена Нагорная
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Из уличной библиотеки в Центральном парке Харькова украли почти все книги

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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 15:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посетители Центрального парка Харькова в очередной раз почти опустошили книжный шкаф, установленный в зоне буккроссинга у озера".