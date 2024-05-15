З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова знову поцупили книги
Відвідувачі Центрального парку Харкова вкотре майже спустошили книжкову шафу, встановлену в зоні буккросингу біля озера, натомість свою літературу на заміну тій, яку взяли, — не принесли.
Про це повідомив речник парку Андрій Кравченко.
“Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Чому? А ось чому. Це наша шафа буккросингу. Скільки книжок можете нарахувати? Ну, до двадцяти, мабуть, так? А нещодавно їх тут було повно. За півтора місяця, що буккросинг працює, всі книги, що ви принесли за зиму, на початку весни розібрали. Як і минулого року, людина приходить, кидає сто книг в сумку і йде. Я не думаю, що це книголюб. Скоріше, книгокрад”, – обурився Кравченко.
Речник парку нагадав, що суть буккросингу полягає в тому, що людина, яка бере книгу з такої публічної бібліотеки, після прочитання повертає її назад. Або, як варіант, приносить на заміну щось, чим хотіла б поділитися з іншими.
Нагадаємо, зону буккросингу відкрили у парку наприкінці червня 2021 року. Локація включає шафи та лавочки у вигляді томиків Шекспіра.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: буккроссинг, книги, Кравченко, Харків, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 15:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відвідувачі Центрального парку Харкова вкотре майже спустошили книжкову шафу, встановлену в зоні буккросингу біля озера".