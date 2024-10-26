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Этой ночью украинцы переведут часы на зимнее время

Общество 21:29   26.10.2024
Оксана Якушко
Этой ночью украинцы переведут часы на зимнее время Фото: Getty Images

Этой ночью украинцы будут спать дольше на один час, потому что с 26 на 27 октября в 4 часа по киевскому времени страна перейдет на зимнее время.

Цифровые девайсы автоматически перейдут на новое время, но на механических часах придется вручную перевести стрелки на час назад.

Это мог быть последний перевод часов на зимнее время, поскольку летом, 16 июля, нардепы проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время.

Но законопроект до сих пор не имеет подписи президента Владимира Зеленского. Хотя и для вето уже прошли все сроки.

Читайте также: В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 21:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой ночью украинцы будут спать дольше на один час, потому что с 26 на 27 октября в 4 часа по киевскому времени страна перейдет на зимнее время.".