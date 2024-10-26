Этой ночью украинцы переведут часы на зимнее время

Этой ночью украинцы будут спать дольше на один час, потому что с 26 на 27 октября в 4 часа по киевскому времени страна перейдет на зимнее время.

Цифровые девайсы автоматически перейдут на новое время, но на механических часах придется вручную перевести стрелки на час назад.

Это мог быть последний перевод часов на зимнее время, поскольку летом, 16 июля, нардепы проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время.

Но законопроект до сих пор не имеет подписи президента Владимира Зеленского. Хотя и для вето уже прошли все сроки.

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