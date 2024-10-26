Этой ночью украинцы переведут часы на зимнее время
Фото: Getty Images
Этой ночью украинцы будут спать дольше на один час, потому что с 26 на 27 октября в 4 часа по киевскому времени страна перейдет на зимнее время.
Цифровые девайсы автоматически перейдут на новое время, но на механических часах придется вручную перевести стрелки на час назад.
Это мог быть последний перевод часов на зимнее время, поскольку летом, 16 июля, нардепы проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время.
Но законопроект до сих пор не имеет подписи президента Владимира Зеленского. Хотя и для вето уже прошли все сроки.
Читайте также: В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: зимнее время, перевод часов, Украина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Этой ночью украинцы переведут часы на зимнее время»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 21:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этой ночью украинцы будут спать дольше на один час, потому что с 26 на 27 октября в 4 часа по киевскому времени страна перейдет на зимнее время.".