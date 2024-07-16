В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее
Фото: Getty Images
Верховная Рада проголосовала за отказ переводить часы с зимнего на летнее время.
Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.
«Парламент принял #4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. «ЗА» в целом – 261. То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет», — пояснил Железняк.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Верховная Рада, ВР, зимнее время, летнее время, нардеп, парламент, перевод часов, Украина, Ярослав Железняк;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 18:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада проголосовала за отказ переводить часы с зимнего на летнее время.".