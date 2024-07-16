В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее

Верховная Рада проголосовала за отказ переводить часы с зимнего на летнее время.

Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент принял #4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. «ЗА» в целом – 261. То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет», — пояснил Железняк.