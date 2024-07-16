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В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее

Общество 18:00   16.07.2024
Оксана Якушко
В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее Фото: Getty Images

Верховная Рада проголосовала за отказ переводить часы с зимнего на летнее время.

Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

«Парламент принял #4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. «ЗА» в целом – 261. То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет», — пояснил Железняк.

Читайте также: Переход на летнее время: харьковчанам напомнили, когда переводить часы

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада проголосовала за отказ переводить часы с зимнего на летнее время.".