Переход на летнее время: харьковчанам напомнили, когда переводить часы
Ночью с 30 на 31 марта Украина перейдет на летнее время.
«В 3:00 31 марта по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на час вперед – на 4:00», — напомнили харьковчанам в пресс-службе мэрии.
Несмотря на продолжительные дискуссии об отмене перехода на зимнее и летнее время, в Украине он продолжает действовать. Правила перевода часов прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины». Часы переводят в ночь на последнее воскресенье марта и октября.
Одним из основных аргументов в пользу перехода на зимнее и летнее время остается существенное расстояние между восточными и западными областями страны. Если в Украине «закрепят» зимнее время, то в восточных регионах летом солнце будет всходить буквально в три часа ночи. Если же остановиться на летнем, то в западных регионах зимой дети будут идти в школы в темноте, ведь в отдельные дни солнце будет всходить в 9 утра. Выходом из ситуации могло бы быть разделение на два часовых пояса. Однако и к такому решению пока не пришли.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: переход на летнее время, часы;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 15:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью с 30 на 31 марта Украина перейдет на летнее время".