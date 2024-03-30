Переход на летнее время: харьковчанам напомнили, когда переводить часы

Ночью с 30 на 31 марта Украина перейдет на летнее время.

«В 3:00 31 марта по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на час вперед – на 4:00», — напомнили харьковчанам в пресс-службе мэрии.

Несмотря на продолжительные дискуссии об отмене перехода на зимнее и летнее время, в Украине он продолжает действовать. Правила перевода часов прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины». Часы переводят в ночь на последнее воскресенье марта и октября.

Одним из основных аргументов в пользу перехода на зимнее и летнее время остается существенное расстояние между восточными и западными областями страны. Если в Украине «закрепят» зимнее время, то в восточных регионах летом солнце будет всходить буквально в три часа ночи. Если же остановиться на летнем, то в западных регионах зимой дети будут идти в школы в темноте, ведь в отдельные дни солнце будет всходить в 9 утра. Выходом из ситуации могло бы быть разделение на два часовых пояса. Однако и к такому решению пока не пришли.