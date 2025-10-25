Сегодня ночью часы переведут на час назад: о чем предупредили украинцев
В ночь на воскресенье, 26 октября, Украина традиционно переходит на зимнее время. Стрелки часов переведут на час назад – с 4:00 на 3:00.
До сих пор в стране действует постановление Кабмина №509 от 13 мая 1996 года. Таким образом украинцы переводят время дважды в год. Так в последнее воскресенье марта стрелки переводят на час вперед – так переходят на летнее время. А в последнее воскресенье октября на час назад.
Тем временем в облуправлении патрульной полиции напомнили, что световой день станет короче, а значит необходимо помнить о правилах безопасности:
- пешеходы, обязательно помечайте себя на дороге в темное время суток или в условиях недостаточной видимости (как туман или дождь) с помощью светоотражателей, фликеров;
- водители, вне населенных пунктов включайте дневные ходовые огни или ближний свет фар.
К пассажирам также обратились и в АО «Укрзалізниця».
«Если у вас есть билет на утренний рейс — проверьте время, чтобы не опоздать. Все поезда «Укрзалізниці» курсируют уже по новому времени, которое указано в билетах», – отметили в сообщении.
Также украинцам напомнили, что гаджеты переводят время автоматически, а вот тем, у кого часы механические, стоит не забыть перевести стрелки часов.
