В Харькове с 22 октября меняют режим работы зоопарка: график

Зоопарк в Харькове заявил о переходе на зимнее время со вторника, 22 октября. В связи с этим меняется его режим работы.

Зоопарк будет открыт для входа: с 9:00 до 16:00. После этого времени до 17:00 зоосад будет работать только на выход. Понедельник – выходной, предупредил Харьковский зоопарк в Telegram.