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В Харькове с 22 октября меняют режим работы зоопарка: график

Общество 14:45   18.10.2024
Виктория Яковенко
В Харькове с 22 октября меняют режим работы зоопарка: график Фото: КО «Харьковский зоопарк»

Зоопарк в Харькове заявил о переходе на зимнее время со вторника, 22 октября. В связи с этим меняется его режим работы.

Зоопарк будет открыт для входа: с 9:00 до 16:00. После этого времени до 17:00 зоосад будет работать только на выход. Понедельник – выходной, предупредил Харьковский зоопарк в Telegram.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зоопарк в Харькове заявил о переходе на зимнее время со вторника, 22 октября. В связи с этим меняется его режим работы.".