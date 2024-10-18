В Харькове с 22 октября меняют режим работы зоопарка: график
Фото: КО «Харьковский зоопарк»
Зоопарк в Харькове заявил о переходе на зимнее время со вторника, 22 октября. В связи с этим меняется его режим работы.
Зоопарк будет открыт для входа: с 9:00 до 16:00. После этого времени до 17:00 зоосад будет работать только на выход. Понедельник – выходной, предупредил Харьковский зоопарк в Telegram.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зоопарк в Харькове заявил о переходе на зимнее время со вторника, 22 октября. В связи с этим меняется его режим работы.".