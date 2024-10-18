Live
  • Пт 18.10.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік

Суспільство 14:45   18.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік Фото: КО “Харківський зоопарк”

Зоопарк у Харкові заявив про перехід на зимовий час із вівторка, 22 жовтня. У зв’язку із цим змінюється його режим роботи.

Зоопарк буде відкритий для входу: з 9:00 до 16:00. Після цього часу до 17:00 зоосад працюватиме лише на вихід. Понеділок – вихідний, попередив Харківський зоопарк в мережі «телеграм».

Читайте також: Роботу з тваринами пропонують у Харківському зоопарку: яка зарплата і графік

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Фонтани у Харкові готують до зими: залишилось законсервувати 2 локації (фото)
Фонтани у Харкові готують до зими: залишилось законсервувати 2 локації (фото)
18.10.2024, 15:37
Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові
Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові
18.10.2024, 15:08
У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік
У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік
18.10.2024, 14:45
Новини Харкова – головне за 18.10: зоопарк змінює режим роботи, буде сесія
Новини Харкова – головне за 18.10: зоопарк змінює режим роботи, буде сесія
18.10.2024, 15:11
«Світ має знати, що Росія бомбить Харків щодня» – Терехов у Празі (фото)
«Світ має знати, що Росія бомбить Харків щодня» – Терехов у Празі (фото)
18.10.2024, 14:23
Харків стає містом переселенців і людей похилого віку: що говорять у мерії
Харків стає містом переселенців і людей похилого віку: що говорять у мерії
17.10.2024, 15:15

Новини за темою:

11:11
З 17 до 9: час комендантської години змінили у двох громадах під Харковом
11:48
Харків’яни просять Терехова подовжити час роботи тролейбусів
14:17
Вуличне освітлення у Харкові працюватиме довше – мерія
12:11
Перехід на зимовий час: харків’янам нагадали, коли переводити стрілки
13:44
У Харкові Центральний парк подовжив час роботи

Ви читали новину: «У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зоопарк у Харкові заявив про перехід на зимовий час із вівторка, 22 жовтня. У зв’язку із цим змінюється його режим роботи.".