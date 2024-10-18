У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік
Фото: КО “Харківський зоопарк”
Зоопарк у Харкові заявив про перехід на зимовий час із вівторка, 22 жовтня. У зв’язку із цим змінюється його режим роботи.
Зоопарк буде відкритий для входу: з 9:00 до 16:00. Після цього часу до 17:00 зоосад працюватиме лише на вихід. Понеділок – вихідний, попередив Харківський зоопарк в мережі «телеграм».
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зоопарк у Харкові заявив про перехід на зимовий час із вівторка, 22 жовтня. У зв’язку із цим змінюється його режим роботи.".