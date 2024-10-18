У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік

Зоопарк у Харкові заявив про перехід на зимовий час із вівторка, 22 жовтня. У зв’язку із цим змінюється його режим роботи.

Зоопарк буде відкритий для входу: з 9:00 до 16:00. Після цього часу до 17:00 зоосад працюватиме лише на вихід. Понеділок – вихідний, попередив Харківський зоопарк в мережі «телеграм».