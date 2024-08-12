С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом

С 12 августа изменился комендантский час для частей Липецкой и Дергачевской громад Харьковщины. Теперь он будет длиться с 17:00 до 09:00.

Соответствующий приказ подписал 9 августа начальник Харьковской РВА Владимир Усов.

«В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений. Также запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки», — говорится в сообщении.

Эти ограничения касаются следующих населённых пунктов:

Липецкая громада: с. Глубокое, с. Липцы, с. Борисовка, с. Борщевая, с. Веселое, с. Зеленое, с. Красное, с. Лукьянцы, с. Мороховец, с. Нескучное, с. Олейниково, с. Победа, с. Пыльная, с. Слобожанское, с. Стрелечья, с. Терновая и пос. Малое Веселое.

Дергачевская громада: пос. Казачья Лопань, с. Алисовка, с. Бугаевка, с. Великие Проходы, с. Высокая Яруга, с. Гоптовка, с. Гранов, с. Дементиевка, с. Дубовка, с. Кочубеевка, с. Кудеевка, с. Лобановка, с. Малые Проходы, с. Новая Казачья, с. Токаревка, с. Токаревка Вторая, с. Цуповка, с. Шевченко, с. Шопино и пос. Ветеринарный.