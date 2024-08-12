Live
  • Пн 12.08.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.12
  • EUR 44.89

С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом

Общество 11:11   12.08.2024
Виктория Яковенко
С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом

С 12 августа изменился комендантский час для частей Липецкой и Дергачевской громад Харьковщины. Теперь он будет длиться с 17:00 до 09:00.

Соответствующий приказ подписал 9 августа начальник Харьковской РВА Владимир Усов.

«В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений. Также запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки», — говорится в сообщении.

Эти ограничения касаются следующих населённых пунктов:

Липецкая громада: с. Глубокое, с. Липцы, с. Борисовка, с. Борщевая, с. Веселое, с. Зеленое, с. Красное, с. Лукьянцы, с. Мороховец, с. Нескучное, с. Олейниково, с. Победа, с. Пыльная, с. Слобожанское, с. Стрелечья, с. Терновая и пос. Малое Веселое.

Дергачевская громада: пос. Казачья Лопань, с. Алисовка, с. Бугаевка, с. Великие Проходы, с. Высокая Яруга, с. Гоптовка, с. Гранов, с. Дементиевка, с. Дубовка, с. Кочубеевка, с. Кудеевка, с. Лобановка, с. Малые Проходы, с. Новая Казачья, с. Токаревка, с. Токаревка Вторая, с. Цуповка, с. Шевченко, с. Шопино и пос. Ветеринарный.

Читайте также: В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
11.08.2024, 13:12
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа
12.08.2024, 12:38
С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом
С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом
12.08.2024, 11:11
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
12.08.2024, 10:25
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
Синегубов назвал причины ужесточения комендантского часа под Харьковом
12.08.2024, 12:27
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
Последствия работы ВСУ – Синегубов об уменьшении ударов КАБ по Харьковщине
12.08.2024, 11:54

Новости по теме:

11:48
Харьковчане просят Терехова продлить время работы троллейбусов
14:17
Уличное освещение в Харькове будет работать дольше – мэрия
12:11
Переход на зимнее время: харьковчанам напомнили, когда переводить стрелки
13:44
В Харькове Центральный парк продлил время работы
20:45
С 26 марта Украина переходит на летнее время: куда переводить стрелки

Вы читали новость: «С 17 до 9: время комендантского часа изменили в двух громадах под Харьковом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 12 августа изменился комендантский час для частей Липецкой и Дергачевской громад Харьковщины. Теперь он будет длиться с 17:00 до 09:00.".