З 17 до 9: час комендантської години змінили у двох громадах під Харковом
Із 12 серпня змінилася комендантська година для частин Липецької та Дергачівської громад Харківщини. Тепер вона триватиме із 17:00 до 09:00.
Відповідний наказ 9 серпня підписав начальник Харківської РВА Володимир Усов.
«У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів. Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування», – йдеться у повідомлення.
Ці обмеження стосуються наступних населених пунктів:
Липецька громада: с. Глибоке, с. Липці, с. Борисівка, с. Борщова, с. Веселе, с. Зелене, с. Красне, с. Лук’янці, с. Мороховець, с. Нескучне, с. Олійникове, с. Перемога, с. Пильна, с. Слобожанське, с. Стрілеча, с. Тернова та сел. Мале Веселе.
Дергачівська громада: сел. Козача Лопань, с. Алісівка, с. Бугаївка, с. Великі Проходи, с. Велика Яруга, с. Гоптівка, с. Гранів, с. Дементіївка, с. Дубівка, с. Кочубеївка, с. Кудіївка, с. Лобанівка, с. Малі Проходи, с. Нова Козача, с. Токарівка, с. Токарівка Друга, с. Цупівка, с. Шевченка, с. Шопине та сел. Ветеринарне.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 12 серпня змінилася комендантська година для частин Липецької та Дергачівської громад Харківщини. Тепер вона триватиме із 17:00 до 09:00.".