У Вовчанськ ЗС РФ завели штурмові групи: ОТУВ «Харків» про втрати ворога
Фото: ОТУВ “Харків”
На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції українських військових, про ситуацію поінформували в ОТУВ «Харків».
«У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр, намагається провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв’язку. В районі Тихого противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 93 особи. Знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артсистем, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 10:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції українських військових, про ситуацію поінформували в ОТУВ «Харків».".