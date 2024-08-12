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У Вовчанськ ЗС РФ завели штурмові групи: ОТУВ «Харків» про втрати ворога

Суспільство 10:25   12.08.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанськ ЗС РФ завели штурмові групи: ОТУВ «Харків» про втрати ворога Фото: ОТУВ “Харків”

На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції українських військових, про ситуацію поінформували в ОТУВ «Харків».

«У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр, намагається провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв’язку. В районі Тихого противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 93 особи. Знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артсистем, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції українських військових, про ситуацію поінформували в ОТУВ «Харків».".