У Вовчанськ ЗС РФ завели штурмові групи: ОТУВ «Харків» про втрати ворога

На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції українських військових, про ситуацію поінформували в ОТУВ «Харків».

«У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр, намагається провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв’язку. В районі Тихого противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 93 особи. Знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артсистем, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.