В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага

На Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных, о ситуации проинформировали в ОТГВ «Харьков».

«В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр, пытается провести логистическое обеспечение о/с и улучшить систему связи. В районе Тихого противник сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование позиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 93 человека. Уничтожены и повреждены 46 единиц вооружения и военной техники оккупантов: 11 артсистем, 12 автомобилей, три единицы спецтехники и 20 БпЛА.