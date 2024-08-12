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В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага

Общество 10:25   12.08.2024
Виктория Яковенко
В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага Фото: ОТГВ «Харьков»

На Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных, о ситуации проинформировали в ОТГВ «Харьков».

«В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр, пытается провести логистическое обеспечение о/с и улучшить систему связи. В районе Тихого противник сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование позиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 93 человека. Уничтожены и повреждены 46 единиц вооружения и военной техники оккупантов: 11 артсистем, 12 автомобилей, три единицы спецтехники и 20 БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных, о ситуации проинформировали в ОТГВ «Харьков».".