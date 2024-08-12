В Волчанск ВС РФ завели штурмовые группы: ОТГВ «Харьков» о потерях врага
Фото: ОТГВ «Харьков»
На Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных, о ситуации проинформировали в ОТГВ «Харьков».
«В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр, пытается провести логистическое обеспечение о/с и улучшить систему связи. В районе Тихого противник сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование позиций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 93 человека. Уничтожены и повреждены 46 единиц вооружения и военной техники оккупантов: 11 артсистем, 12 автомобилей, три единицы спецтехники и 20 БпЛА.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 10:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных, о ситуации проинформировали в ОТГВ «Харьков».".