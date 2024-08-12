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Из авиации РФ ударила по двум селам, за сутки – 15 боев: Генштаб о Харьковщине

Общество 08:21   12.08.2024
Виктория Яковенко
Из авиации РФ ударила по двум селам, за сутки – 15 боев: Генштаб о Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило десять. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".