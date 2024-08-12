Из авиации РФ ударила по двум селам, за сутки – 15 боев: Генштаб о Харьковщине

Армия РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило десять. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.