Из авиации РФ ударила по двум селам, за сутки – 15 боев: Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска.
На Купянском направлении количество боестолкновений составило десять. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, бои, ВСУ, генштаб, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 08:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".