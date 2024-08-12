З авіації РФ вдарила по двох селах, за добу – 15 боїв: Генштаб про Харківщину

Армія РФ завдавала авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Петропавлівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.