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З авіації РФ вдарила по двох селах, за добу – 15 боїв: Генштаб про Харківщину

Суспільство 08:21   12.08.2024
Вікторія Яковенко
З авіації РФ вдарила по двох селах, за добу – 15 боїв: Генштаб про Харківщину Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ завдавала авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Петропавлівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

Читайте також: ISW: на півночі Харківщини – без змін на фронті, на Куп’янщині – просування РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдавала авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Петропавлівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".