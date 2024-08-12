З авіації РФ вдарила по двох селах, за добу – 15 боїв: Генштаб про Харківщину
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ завдавала авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Петропавлівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, бои, генштаб, ЗСУ, рф, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 08:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдавала авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Петропавлівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".