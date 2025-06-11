Сегодня 11 июня: какой праздник и день в истории

11 июня 1990 года в Украине ввели новый порядок исчисления времени, оторвав его от «московского». В 1955-м произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время автогонок. В 1910-м родился Жак-Ив Кусто. В 1742-м «лицо 100-долларовой купюры» Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. В 1509-м английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен.

Праздники и памятные даты 11 июня

11 июня в мире – Всемирный день борьбы с раком предстательной железы.

Также сегодня: День Жака-Ива Кусто и Международный день рыси.

11 июня в истории

11 июня 1509 года английский король Генрих VIII женился на первой из своих будущих шести жен – испанской инфанте Екатерине Арагонской. Подробнее.

11 июня 1742 года Бенджамин Франклин, которого знает каждый, кто хоть раз видел купюру в 100 долларов, изобрел кухонную плиту. Подробнее.

11 июня 1910 года родился знаменитый французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто. Подробнее.

11 июня 1955 года произошла самая масштабная и трагическая автокатастрофа за все время автогонок. Она случилась на гонках недалеко от города Ле-Ман во Франции. Подробнее.

11 июня 1990 года Верховная Рада Украины ввела новый порядок исчисления времени, присоединив Украину к восточноевропейской временной зоне. Изменения вступили в силу 1 июля. С тех пор в Украине время отличается от московского на час. По восточноевропейскому времени, кроме Украины, живут Болгария, Греция, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Румыния, Финляндия и Кипр. Кроме того, это время действует в Ливии. В 1994 году Верховная Рада Автономной Республики Крым пыталась вывести полуостров из «часового пояса Украины». Местное пророссийское большинство депутатов утвердило решение выйти из зоны киевского времени, вернув московское. Однако таких полномочий согласно Конституции Украины крымские политики не имели, и в 1997 году постановление отменили.

Церковный праздник 11 июня

11 июня чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы. Подробнее.

Народные приметы 11 июня

Если солнце 11 июня яркое, то будет теплый сентябрь.

Если много пауков – к хорошей погоде.

Если день жаркий и тихий – будет гроза или град;

Что нельзя делать 11 июня

Нельзя начинать новые дела.

Нельзя ссориться.

Не следует отправляться в путь.