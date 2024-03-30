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Перехід на літній час: харків’янам нагадали, коли переводити годинник

Суспільство 15:38   30.03.2024
Оксана Горун
Перехід на літній час: харків’янам нагадали, коли переводити годинник Фото: пресслужба ХМР

Вночі із 30 на 31 березня Україна перейде на літній час.

“О 3:00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед – на 4:00”, – нагадали харків’янам у пресслужбі мерії.

Попри тривалі дискусії щодо скасування переходу на зимовий і літній час, в Україні він продовжує діяти. Правила переведення годинників прописані у постанові Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”. Годинник переводять у ніч на останню неділю березня та жовтня.

Одним з основних аргументів на користь переходу на зимовий і літній час залишається суттєва відстань між східними та західними областями країни. Якщо в Україні “закріплять” зимовий час, то в східних регіонах влітку сонце сходитиме буквально о третій годині ночі. Якщо ж зупинитися на літньому, то в західних регіонах узимку діти йтимуть до шкіл у темряві, адже в окремі дні сонце сходитиме о 9-й ранку. Виходом із ситуації міг би стати поділ на два часові пояси. Однак і такого рішення поки не дійшли.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі із 30 на 31 березня Україна перейде на літній час".