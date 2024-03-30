Сегодня 30 марта: какой праздник и день в истории

30 марта 2014 года в Харькове впервые исполнили хит «Путин — х@йло!». В 1992-м в третий раз в истории фильм взял «золотую пятерку» «Оскаров» – это было «Молчание ягнят». В 1981-м сумасшедший американец покушался на президента Рональда Рейгана. Этот день 1976 года считают формальной датой начала музыкального панк-движения. В 1919-м состоялось первое совместное заседание руководства объединившихся ЗУНР и УНР. А в 1858-м в этот день запатентовали карандаш с резинкой на конце.

Праздники и памятные даты 30 марта

30 марта – День карандаша, День прогулки в парке и Всемирный день биполярного расстройства.

30 марта в истории

30 марта 1858 года в США изобретатель Хайман Липман получил патент на карандаш с резинкой на конце. Подробнее.

30 марта 1919 года состоялось совместное заседание руководства объединившихся ЗУНР и УНР. Подробнее.

30 марта 1976 года считается формальной датой начала музыкального панк-движения. В этот день британская группа «The Sex Pistols» впервые выступила в клубе «100 Club» на Оксфорд-стрит. На самом деле у группы были концерты и до этого (в основном – в учебных заведениях), а в США первые проявления панк-рока фиксировали еще в конце 1960-х. В любом случае именно с «The Sex Pistols» панк начал переход от маргинальной субкультуры к массовому музыкальному направлению. Этот процесс, конечно же, сопровождался неизменными скандалами. Собственно, на самих музыкантов «The Sex Pistols» пресса обратила пристальное внимание после того, как один из них выругался в прямом эфире во время телевизионного интервью в декабре 1976 года. Дальше был еще более масштабный скандал, вызванный выходом сингла «God Save the Queen» в мае 1977-го.

В нем музыканты представили английскую монархию как «фашистский режим», а посвятили такой «подарок» празднованию серебряного юбилея коронации Королевы Елизаветы II. Песню быстро выбросили из радиоэфиров – сначала ВВС, а затем и почти все независимые радиостанции в Британии. Сингл считается записью, которую сильнее всего поддавали цензуре за всю историю британской музыки. Скандальная слава не помешала вышедшему в 1977-м первому (и единственному) студийному альбому панков «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols» возглавить британский хит-парад, а впоследствии стать «платиновым» как в Британии, так и в США. Сама же группа уже в 1978-м объявила о своем распаде. Часть музыкантов объединилась в 1996-м и провела общий тур. В дальнейшем они периодически собирались для одноразовых выступлений или небольших туров. Несмотря на короткую историю «The Sex Pistols» признаны влиятельной музыкальной группой. В 2006-м их ввели в Зал славы рок-н-ролла. На это Джон Лайдон (известный как «Джонни Роттен» или «Гнилой Джонни») среагировал в привычной хамской манере, назвав музей «пятном от мочи». На церемонию музыканты, конечно же, не явились.

30 марта 1981 года в США сумасшедший Джон Хинкли покушался на президента Рональда Рейгана. Подробнее.

30 марта 1992 года состоялась 64-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. «Золотую пятерку» «Оскаров» (за лучший фильм, режиссуру, сценарий, мужскую и женскую главные роли) на ней получил фильм «Молчание ягнят» с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях. Лента стала третьей в истории, которой удалось добиться такого результата (после фильма 1935 года «Это случилось однажды ночью» и драмы «Полет над гнездом кукушки» 1976-го).

И у Хопкинса, и у Фостер были серьезные соперников в борьбе за «Оскары». Однако киноакадемиков поразило то, как оба вжились в свои роли. Это требовало от актеров немалых усилий. Так, исполнитель роли Ганнибала Лектера перед съемкой не только изучал досье серийных убийц, но побывал в тюрьмах, где их содержат, и на громких судебных процессах. Свой жуткий немигающий взгляд Хопкинс скопировал у Чарльза Мэнсона, просматривая видеопленки с записями его допросов. Джоди Фостер предложили послушать реальные аудиозаписи допросов серийных убийц, однако она отказалась так издеваться над своей психикой. Вместо этого актриса познакомилась с настоящим агентом ФБР Мэри Энн Краузе, чтобы лучше понимать сущность этой работы. Но свою знакомую Фостер не копировала, вместо этого «сыграла надломанную личность с собственными тараканами».

На той же церемонии «Оскаров» второе место по количеству статуэток занял хит Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день». Лента получила награды за лучший звук, монтаж звуковых эффектов, визуальные эффекты и лучший грим.

30 марта 2014 года в Харькове во время совместного марша ультрас «Металлиста» и донецкого «Шахтера» впервые прозвучала песня «Путин – х@йло!» Подробнее.

Церковный праздник 30 марта

30 марта чтят память преподобного Иоанна Лествичника. В 16 лет он пришел в Синайский монастырь, где через четыре года его постригли в монахи. 19 лет Иоанна воспитывал старец Мартирий. В 35 лет Иоанн ушел отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Он провел там 40 лет в молитвах, сочиняя книги. Когда ему было 75, Иоанна избрали игуменом Синайской обители. Он является автором знаменитой «Лествицы», в которой раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. В этом произведении Иоанн описал путь человека к совершенству, приближающему к Царству Небесному. Четыре года святой Иоанн пробыл игуменом, затем снова вернулся к уединению и безмолвию. Умер в 649 году.

Народные приметы

Если на березе уже распустились листья, то летом будет мало дождей.

Если из ульев уже вылетают пчелы, значит, пришла настоящая весна, которая будет теплой.

Если уже цветут одуванчики, то лето будет коротким.

Что нельзя делать 30 марта

Лучше не заниматься домашними делами и отложить серьезный физический труд.

Нельзя давать деньги взаймы или занимать самому.