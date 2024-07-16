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В Україні відмовилися від переведення часу з зимового на літній

Суспільство 18:00   16.07.2024
Оксана Якушко
В Україні відмовилися від переведення часу з зимового на літній

Верховна Рада проголосувала за відмову переводити годинник із зимового на літній час.

Про це повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram.

«Парламент прийняв #4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. “ЗА” в цілому – 261. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде», – пояснив Железняк.

Читайте також: Перехід на літній час: харків’янам нагадали, коли переводити годинник

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада проголосувала за відмову переводити годинник із зимового на літній час.".