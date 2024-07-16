В Україні відмовилися від переведення часу з зимового на літній
Верховна Рада проголосувала за відмову переводити годинник із зимового на літній час.
Про це повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram.
«Парламент прийняв #4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. “ЗА” в цілому – 261. Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде», – пояснив Железняк.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: Верховная Рада, ВР, зимнее время, летнее время, нардеп, парламент, перевод часов, Україна, Ярослав Железняк;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 18:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада проголосувала за відмову переводити годинник із зимового на літній час.".