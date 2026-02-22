Live

Більша частина руїн Вовчанська – під контролем ЗС РФ – речник Об’єднаних сил

Записано 17:38   22.02.2026
Оксана Горун
Більша частина руїн Вовчанська – під контролем ЗС РФ – речник Об’єднаних сил Ілюстрація: мапа DeepState

Ситуація у Вовчанську складніша, ніж у Куп’янську, визнав у етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

З Вовчанським складніше, бо Вовчанськ сам по собі повністю поруйнований. У Вовчанську в російських військ коротке плече постачання безпосередньо з Російської Федерації. І більша частина руїн Вовчанська перебуває, на жаль, під контролем російських сил. Попри те, що на півдні міста зберігається українська присутність, вони намагаються її ліквідувати за допомогою охоплення, за допомогою флангових атак, за допомогою спроб зайти, в першу чергу, в ту ж саму Вільчу, Вовчанські Хутори. Себто просто охопити українські війська на півдні міста та змусити їх відійти або взагалі потрапити в оточення. Не вдається. Але дуже активно намагаються. І там справді складно, бо там поруйноване місто й там непросто тримати якусь оборону”, – описав ситуацію Трегубов.

Відео: нацмарафон “Єдині новини”

Трегубов також розповів про події в Куп’янську. За його словами, у місті фіксують близько 20 позивних оточених у кількох будинках росіян. Днями троє здалися в полон. Чого чекає решта, не ясно, адже пробитися до них окупантам не вдається.

Читайте також: Шестеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині — Синєгубов

Автор: Оксана Горун
