Большая часть руин Волчанска — под контролем ВС РФ — спикер Объединенных сил
Ситуация в Волчанске сложнее, чем в Купянске, признал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
«С Волчанским сложнее, потому что Волчанск сам по себе полностью разрушен. В Волчанске у российских войск короткое плечо поставки из непосредственно Российской Федерации. И большая часть руин Волчанска находится, к сожалению, под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, они пытаются его ликвидировать с помощью охвата, с помощью фланговых атак, с помощью попыток зайти, в первую очередь, в ту же Вильчу, Волчанские Хутора. То есть просто охватить украинские войска на юге города и заставить их отойти или вообще попасть в окружение. Не удается. Но очень активно пробуют. И там действительно сложно, потому что разрушен город и там непросто держать какую-нибудь оборону», — обрисовал ситуацию Трегубов.
Видео: нацмарафон «Єдині новини»
Трегубов также рассказал, что происходит в Купянске. По его словам, в городе фиксируют около 20 позывных окруженных в нескольких зданиях россиян. На днях трое сдались в плен. Чего ждут остальные, не ясно, ведь пробиться к ним оккупантам не удается.
Читайте также: Шесть человек пострадали от обстрелов на Харьковщине — Синегубов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Большая часть руин Волчанска — под контролем ВС РФ — спикер Объединенных сил», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2026 в 17:38;