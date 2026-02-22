Большая часть руин Волчанска — под контролем ВС РФ — спикер Объединенных сил

Ситуация в Волчанске сложнее, чем в Купянске, признал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«С Волчанским сложнее, потому что Волчанск сам по себе полностью разрушен. В Волчанске у российских войск короткое плечо поставки из непосредственно Российской Федерации. И большая часть руин Волчанска находится, к сожалению, под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, они пытаются его ликвидировать с помощью охвата, с помощью фланговых атак, с помощью попыток зайти, в первую очередь, в ту же Вильчу, Волчанские Хутора. То есть просто охватить украинские войска на юге города и заставить их отойти или вообще попасть в окружение. Не удается. Но очень активно пробуют. И там действительно сложно, потому что разрушен город и там непросто держать какую-нибудь оборону», — обрисовал ситуацию Трегубов.

Видео: нацмарафон «Єдині новини»

Трегубов также рассказал, что происходит в Купянске. По его словам, в городе фиксируют около 20 позывных окруженных в нескольких зданиях россиян. На днях трое сдались в плен. Чего ждут остальные, не ясно, ведь пробиться к ним оккупантам не удается.