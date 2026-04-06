Четыре десятка пожаров бушевали за сутки на Харьковщине – ГСЧС

Из 40 пожаров, которые возникли за сутки на Харьковщине, десять бушевали из-за ударов РФ. Возгорания зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Богодуховском, Изюмском районах области, а также в Харькове, информируют в облуправлении ГСЧС.

Утро началось с «прилетов» в поселке Великий Бурлук. Дроны атаковали частный дом, огонь после обстрела охватил 100 квадратных метров.

«Днем в городе Чугуев в результате атаки ударным беспилотником горел гараж и крыша жилого дома на площади пожара 120 квадратных метров. Пострадала 57-летняя женщина. Ночью в городе Богодухов в результате атаки БпЛА возник пожар в магазине на площади пожара 200 квадратных метров. Без пострадавших», – отметили в ГСЧС.

А на Изюмщине после удара БпЛА загорелась крыша сельского клуба на площади 550 квадратных метров. Информации о пострадавших также нет.

Помимо этого, спасатели ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах. Общая площадь возгорания составила 9,7 гектаров.