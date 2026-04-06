Чотири десятки пожеж вирували за добу на Харківщині – ДСНС

Із 40 пожеж, які виникли за добу на Харківщині, десять вирували через удари РФ. Загоряння зафіксували в Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському районах області, а також у Харкові, інформують в облуправлінні ДСНС.

Ранок розпочався з “прильотів” у селищі Великий Бурлук. Дрони атакували приватну оселю, вогонь після обстрілу охопив 100 квадратних метрів.

“Вдень в місті Чугуїв внаслідок атаки ударним безпілотником горів гараж та дах житлового будинку на площі пожежі 120 квадратних метрів. Постраждала 57-річна жінка.Вночі в місті Богодухів внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в магазині на площі пожежі 200 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили рятувальники.

А на Ізюмщині після удару БпЛА спалахнув дах сільського клубу на площі 550 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих також немає.

Окрім цього, рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах. Загальна площа займання становила 9,7 гектарів.