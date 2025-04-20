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ISW: украинские войска контратакуют в районе Волчанска

Фронт 09:40   20.04.2025
Оксана Горун
ISW: украинские войска контратакуют в районе Волчанска Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российских источников сообщил, что Силы обороны проводят контратаки на Харьковском направлении.

«Российские войска продолжили атаки к северо-западу от Харькова в направлении Золочева, к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 18 и 19 апреля. Российский источник заявил, что украинские войска контратакуют в районе Волчанска», — проинформировали аналитики Института изучения войны.

Также со ссылкой на офицера украинской бригады  ISW сообщил, что оккупанты давно не использовали бронетехнику под Волчанском.

Читайте также: Девять атак оккупантов было на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

На Купянском направлении бои продолжаются в районе самого Купянска, а также у Кондрашвки, Петропавловки, Песчаного и Степовой Новоселовки. На Боровском — в районе Загрызово и Новой Кругляковки, а также — Надии в Луганской области, Грековки и Ольговки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российских источников сообщил, что Силы обороны проводят контратаки на Харьковском направлении".