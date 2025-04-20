ISW: украинские войска контратакуют в районе Волчанска

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российских источников сообщил, что Силы обороны проводят контратаки на Харьковском направлении.

«Российские войска продолжили атаки к северо-западу от Харькова в направлении Золочева, к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 18 и 19 апреля. Российский источник заявил, что украинские войска контратакуют в районе Волчанска», — проинформировали аналитики Института изучения войны.

Также со ссылкой на офицера украинской бригады ISW сообщил, что оккупанты давно не использовали бронетехнику под Волчанском.

На Купянском направлении бои продолжаются в районе самого Купянска, а также у Кондрашвки, Петропавловки, Песчаного и Степовой Новоселовки. На Боровском — в районе Загрызово и Новой Кругляковки, а также — Надии в Луганской области, Грековки и Ольговки.