ISW: украинские войска контратакуют в районе Волчанска
Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российских источников сообщил, что Силы обороны проводят контратаки на Харьковском направлении.
«Российские войска продолжили атаки к северо-западу от Харькова в направлении Золочева, к северу от Харькова в районе Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 18 и 19 апреля. Российский источник заявил, что украинские войска контратакуют в районе Волчанска», — проинформировали аналитики Института изучения войны.
Также со ссылкой на офицера украинской бригады ISW сообщил, что оккупанты давно не использовали бронетехнику под Волчанском.
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На Купянском направлении бои продолжаются в районе самого Купянска, а также у Кондрашвки, Петропавловки, Песчаного и Степовой Новоселовки. На Боровском — в районе Загрызово и Новой Кругляковки, а также — Надии в Луганской области, Грековки и Ольговки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, контратака;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российских источников сообщил, что Силы обороны проводят контратаки на Харьковском направлении".