Девять атак оккупантов было на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке Генштаба на 08:00 20 апреля сообщили, что враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях.
«На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки. На Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки», — проинформировал Генштаб.
В целом за сутки на фронте в Украине было 127 боев. Силы обороны поразили 15 районов сосредоточения оккупантов, а также три пункта управления БпЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии захватчиков.
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Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба на 08:00 20 апреля сообщили, что враг атаковал на Купянском и Харьковском направлениях".