Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине
В течение минувших суток в Харьковской области СОУ отбили девять атак россиян, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя около Старицы и Волчанска.
На Купянском – россияне атаковали семь раз в районе Новоосиново, Новоплатоновки, Куриловки и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений. Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Также в ГШ сообщили о потерях врага:
Читайте также: Четыре десятка пожаров бушевали за сутки на Харьковщине – ГСЧС
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 08:09;