Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине

В течение минувших суток в Харьковской области СОУ отбили девять атак россиян, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя около Старицы и Волчанска.

На Купянском – россияне атаковали семь раз в районе Новоосиново, Новоплатоновки, Куриловки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений. Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ сообщили о потерях врага: