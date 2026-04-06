Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине

Украина 08:09   06.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток в Харьковской области СОУ отбили девять атак россиян, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя около Старицы и Волчанска.

На Купянском – россияне атаковали семь раз в районе Новоосиново, Новоплатоновки, Куриловки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений. Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ сообщили о потерях врага:

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток в Харьковской области СОУ отбили девять атак россиян, передает Генштаб ВСУ.".