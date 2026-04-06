Генштаб повідомив, де точилися бої на Харківщині
Протягом минулої доби в Харківській області СОУ відбили дев’ять атак росіян, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували два бої біля Стариці та Вовчанська.
На Куп’янському – росіяни атакували сім разів у районі Новоосинового, Новоплатонівки, Курилівки та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8367 дронів–камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.
Також у ГШ повідомили про втрати ворога:
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 08:09;