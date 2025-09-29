Сколько компаний на Харьковщине избавились от российского следа — инфографика
На Харьковщине семь компаний лишились российских владельцев с января 2025 года. В целом в Украине таких компаний 91.
Об этом сообщает портал «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
«До этого еще 714 компаний удалили владельцев из РФ с начала полномасштабного вторжения, несмотря на запрет закона», — отметили аналитики.
Они информируют: треть лишившихся российского следа компаний работает в Киеве — 30 бизнесов. Далее следует Одесская область – 9 компаний.
«Больше всего компаний работает в сфере оптовой торговли — 15, сделок с недвижимостью (13 бизнесов), розничной торговли (8), рыбного хозяйства (6), а также в сфере ІТ и консалтинга (5)», — подчеркнули аналитики.
Напомним, Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку. Такие данные на середину сентября сообщил сервис «Опендатабот» со ссылкой на Единый реестр должников. Сейчас в регионе насчитывается более 128 тысяч человек, которые вовремя не рассчитались за услуги. Это 16% от общего количества должников в Украине. Худшая ситуация – только в Днепропетровской области, где должников более 150 тысяч. Самые большие проблемы – с оплатой за тепло.
Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 16:17
